Discarica abusiva: sequestrata area di 10mila mq L'intervento dei carabinieri di Eboli e del Nucleo ecologico

Inquinamento ambientale. Intervento nella serata di ieri dei militari della stazione di Borgo Carillia, coadiuvati da quelli della Sezione operativa di Eboli, che hanno sottoposto a sequestro un'area rurale in località Campo Fiorito di Serre, di circa 10.000 mq adibita a discarica abusiva.

Sono stati rinvenuti, grazie al prezioso ausilio dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno e a personale dell'Arpac intervenuto sul posto, diversi quantitativi di rifiuti speciali pericolosi, tra cui fanghi di colore scuro residui di lavaggi di industrie conserviere, scarti di demolizione edilizia e scarti industriali di concerie. Alle fasi di scavo per l'estrapolazione dei rifiuti hanno partecipato mezzi militari del comprensorio di Persano. I militari fanno sapere che sono in corso accurati accertamenti per individuare tutti i responsabili.