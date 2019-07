Ambulanti e ombrellone selvaggio:sequestri in spiaggia a Sapri In azione la polizia municipale

Sequestri della polizia municipale a Sapri. In azione i vigili in spiaggia, sequestrata merce ad alcuni venditori ambulanti abusivi, si tratta di 33 paia di occhiali, 7 fasce per capelli e 17 pinze. Continua poi l'impegno nel comune salernitano contro l'“ombrellone selvaggio”. Portate via diverse attrezzature balneari abbandonate sul litorale.