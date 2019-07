Beve acido da una bottiglia: grave un 29enne Il giovane ha bevuto il liquido caustico da una bottiglietta lasciata dalla madre in cucina

Grave incidente domestico a Eboli dove un giovane ha bevuto per sbaglio dell'acido. Il liquido caustico era contenuto all’interno di una bottiglia che la madre del 29enne aveva lasciato in cucina sul frigorifero.

Il ragazzo è stato condotto in un primo momento all’ospedale eboliano per poi essere trasferito all’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Avrebbe riportato gravi danni all’apparato digerente.