Tragedia al poligono di tiro: 22enne si spara in bocca Sul posto i sanitari dell'Humanitas

Choc ad Eboli, al poligono di tiro in via Serracapilli, dove un ragazzo di 22 anni si sarebbe sparato in bocca. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 dell’Humanitas, presenti anche le forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto.

