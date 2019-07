Chiedono soldi ai turisti fingendosi volontari di una Onlus Denunciati due napoletani, fermati dai carabinieri ad Amalfi

Chiedevano offerte ai turisti per una finta onlus. A scoprire l'inganno i militari della Stazione di Amalfi che hanno denunciato per truffa due uomini originari di Napoli, sorpresi ed identificati nel centro cittadino, mentre chiedevano offerte in beneficenza a turisti e passanti spacciandosi per volontari di una associazione a tutela di bambini malati, che sebbene esistente, era completamente all’oscuro dell’azione illecita dei due, già noti alle forze dell'ordine.

Contattato dai militari, il presidente dell’associazione ha disconosciuto e denunciato i due truffatori, nelle cui tasche sono stati trovati e sequestrati 50 euro in contanti ed un finto blocchetto di ricevute utilizzate per raggirare le vittime. Interventi dei carabinieri anche lungo le arterie della Costiera, elevate 18 contravvenzioni al Codice della Strada, con il ritiro di tre patenti di guida e 8 carte di circolazioni ad automobilisti fermati senza revisione o assicurazione.

A questo si aggiungono un automobilista alla guida in stato di ebbrezza, con un tasso superiore a quello consentito dalla legge, e sei persone che i militari di dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Tramonti hanno trovato in possesso di modiche quantità di stupefacente nascoste in auto. Per tutte la segnalazione, al pari di 13 giovanissimi, di cui tre stranieri, sorpresi in spiaggia dai Carabinieri di Maiori, Positano e Ravello a consumare hashish e marijuana.