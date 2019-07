Evade dai domiciliari per andare alla festa della birra Arrestato a Polla un giovane ventiduenne di origine ucraina

I carabinieri di Sala Consilina hanno arrestato un 22enne ucraino residente a Polla. Il giovane, già arrestato la scorsa estate perché sorpreso con 400 grammi di hashish, aveva l'obbligo di dimora con soggiorno notturno ma - secondo i militari dell'Arma - lo avrebbe più volte violato.

In particolare, nelle ore serali, il giovane più volte si era allontanato dalla propria abitazione: in almeno un caso per partecipare alla festa della birra in programma nella centralissima piazza Villapiana del municipio salernitano.