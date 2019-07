Scontro tra due auto: una si ribalta L'incidente stradale sulla Sp30 nei pressi di Eboli

Rocambolesco incidente stradale questa mattina ad Eboli sulla Sp30 nei pressi del bivio di Santa Cecilia. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, due auto nel corso di un sorpasso. Una delle due vetture si è ribaltata dopo l’impatto. Due i feriti che hanno riportato una serie di traumi non gravi. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 ed i carabinieri della compagnia di Eboli, per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica di quanto accaduto.