Incidente sull'A2: tra i feriti dei bambini I pazienti portati al presidio ospedaliero Curteri di Mercato San Severino

Incidente stradale sull'A2, all’altezza di Baronissi, in direzione sud. Coinvolte tre vetture, tra i feriti vi sarebbero dei bambini. Sono intervenuti in soccorso gli operatori sanitari de “Il Punto” di Baronissi che hanno trasportato i pazienti al presidio ospedaliero “Curteri” di Mercato San Severino. A darne notizia il sito Zerottonove. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.