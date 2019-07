Tragedia in Cilento: 53enne muore in mare Si era allontanato dalla spiaggia per fare una nuotata

Tragedia in Cilento, a perdere la vita in mare Franco Guidone, 53enne residente a Sarno. L'uomo è annegato nello specchio d’acqua antistante Baia Arena. Il professionista, dipendente dell'Inps, era molto legato a quei luoghi, aveva un'abitazione in località Casa del Conte, frazione di Montecorice. Un amante del mare e di quelle insenature che ieri pomeriggio era uscito come di consueto a fare una nuotata, a tradirlo proprio il mare che tanto adorava. A lanciare l'allarme un gruppo di bagnanti che hanno notato un corpo in acqua. Forse un malore o la forte corrente che potrebbero aver causato l'annegamento. Quando il 53enne è stato recuperato ormai per lui non c'era più nulla da fare. I sanitari del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso.