Morto in mare: la fidanzata, gli avevo detto di non tuffarsi A perdere la vita in Penisola Sorrentina un 30enne di Baronissi

La fidanzata voleva fermarlo ma lui si è tuffato in mare ed è morto, nella spiaggia di Vico Equense. Tragedia in Penisola Sorrentina, a perdere la vita Antonio Sica, un 30enne originario di Baronissi. I due erano erano arrivati sul litorale con la Circumvesuviana, per poi dirigersi alla spiaggia libera Le Postali. Alle 13 circa Antonio aveva deciso di tuffarsi per una nuotata.

Il 30enne da anni conviveva con una patologia e per questo la fidanzata gli aveva chiesto di non allontanarsi troppo. Nel vedere che il ragazzo non rientrava la giovane preoccupata ha dato l'allarme. Allertata la capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, accorsa con un’imbarcazione. Gli uomini a bordo hanno individuato il corpo di Antonio, è stato portato a riva, sul molo un'ambulanza ad attenderlo ma per lui non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi a stroncarlo un malore e poi l'annegamento.