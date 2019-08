Incendio Battipaglia, Forza Nuova: «Si faccia chiarezza» Il movimento politico: «Valutare se dietro a questi eventi ci sia un disegno criminoso»

La politica di mobilita e chiede chiarezza sull’incendio avvenuto a Battipaglia in un’azienda di rifiuti speciali. Anche Forza Nuova Salerno è intervenuta sul caso, chiedendo alla magistratura di far chiarezza sull’accaduto. «Apprendiamo con profondo dispiacere dell'ennesimo incendio (doloso?!?) avvenuto in un deposito a Battipaglia, auspichiamo che la nube che si è sprigionata non contenga agenti tossici e non inquini ancor di più il territorio», si legge in una nota diffusa. «Ora se queste coincidenze non possono essere considerate indizi, potremmo aggiungere i numerosi altri episodi d’incendi, sempre dolosi, avvenuti dall'inizio dell'anno in tutta la Campania e riguardanti depositi di rifiuti di difficile smaltimento. Eh già, proprio i rifiuti speciali o le cosiddette ecoballe erano ammassati nel deposito e dovevano essere smaltite secondo un provvedimento giudiziario. Una riflessione – proseguono gli attivisti di Forza Nuova - ci preme farla, perché quel deposito non è nuovo a fatti di cronaca dello stesso genere. Infatti negli anni scorsi, e sempre nel periodo estivo guarda caso, si sono sviluppati incendi e sempre casualmente hanno colpito rifiuti di difficile smaltimento. Alla luce di ciò come movimento politico chiediamo alle autorità competenti e alla magistratura di valutare se ci sia dietro a questi eventi, perlopiù dolosi, un disegno criminoso messo in piedi da personaggi o organizzazioni senza scrupoli che intendono lucrare (risparmiare) sulla salute di tutti i cittadini della Campania smaltendo in questo modo illecito i rifiuti».