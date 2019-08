Rapina armato di pistola il supermercato e scappa via Il bandito fugge con un bottino da mille euro, si indaga

Mette a segno una rapina a mano armata nel primo pomeriggio di oggi in un supermercato a Battipaglia, e poi scappa via. In azione in via Domodossola un uomo a viso coperto che ha minacciato dipendenti e clienti del market con un'arma e poi si è fatto consegnare il denaro che era riposto nei registratori di cassa, circa mille euro. Poi è fuggito. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e le pattuglie dei carabinieri, si indaga per risalire all'autore del colpo. Al vaglio degli investigatori le immagini di videosorveglianza del negozio.