Uomo sui binari, macchinista ferma il treno ed evita il peggio Indagano le forze dell'ordine: la persona era in evidente stato confusionale

E' stata la prontezza di riflessi di un macchinista ad evitare conseguenze tragiche lungo la linea ferroviaria che collega Nocera Inferiore a Salerno. Nei pressi del passaggio a livello di Via Martinez, infatti, un convoglio (partito dalla cittadina dell'agro e diretto verso il capoluogo) è stato costretto ad interrompere la corsa per la presenza sui binari di un uomo in evidente stato confusionale.

Attivato immediatamente il freno, è stato possibile evitare l'impatto e dunque la tragedia. Tanto spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Sul posto gli agenti del locale commissariato di polizia, che hanno identificato l'uomo e provato a ricostruire la dinamica. Non si esclude anche un tentativo di suicidio. La circolazione ferroviaria è ripresa dopo un po'.