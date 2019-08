Si sente male mentre è al bar con la moglie: muore turista Tragedia a Palinuro. Inutili i soccorsi

Tragedia in Cilento, a Palinuro, dove un anziano turista, mentre si trovava al bar in compagnia della moglie, si è sentito male. Si è accasciato al suolo ed è morto. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Ad uccidere il turista, molto probabilmente, un infarto fulminante.