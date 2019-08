Ancora rifiuti in fiamme: incendio doloso a Sala Consilina Il rogo all'interno dell'isola ecologica comunale

Resta alta la tensione in provincia di Salerno sul tema rifiuti. Nel pomeriggio, infatti, un incendio si è sviluppato nell'isola ecologica comunale di Sala Consilina. Stando ad una prima ricostruzione, le lingue di fuoco si sono innescate in un terreno agricolo vicino al sito per poi propagarsi fino all'isola ecologica di località San Giovanni.

Ad andare a fuoco i rifiuti stoccati della raccolta differenziata: al lavoro i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e gli operai del comune. Subito in paese si è diffuso una densa colonna di fumo nero, che ha reso l'aria irrespirabile e destato non poco allarme tra la popolazione.