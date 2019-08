Portapizze investe con lo scooter una donna: è in rianimazione Incidente stradale sul Trincerone

Dramma nella tarda serata di ieri a Salerno, sul Trincerone. Un giovane addetto alla consegna delle pizze, in sella al suo scooter, ha investito una donna, per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Vopi e le forze dell'ordine. I feriti sono stati portati all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. Gravi le condizioni del ragazzo, attualmente in rianimazione.