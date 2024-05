Salernitana-Verona, si riunisce il Gos: si pensa ad una scenografia Da affrontare il tema tifoseria ospite. L'Arechi si appresta a salutare la A con un gesto simbolico

Ultima sfida casalinga di una stagione tribolata e ricca di delusioni. Salernitana-Verona chiuderà il campionato interno della Bersagliera. Questa mattina si riunirà il Gos: sul tavolo la decisione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha imposto la vendita dei tagliandi per la Curva Nord solo ai residenti a Verona possessori di tessera del tifoso. Si ragiona su nuove restrizioni alla luce anche dei recenti episodi registrati nei pressi dell’Arechi prima del match con la Fiorentina.

Intanto, la Curva Sud Siberiano è in fermento. Gli ultras ragionano ad una scenografia da brividi per dire addio alla serie A nel migliore dei modi. Una nuova cartolina da capogiro, con il cuore pulsante del tifo granata che punta a cancellare per qualche minuto il rendimento insufficiente della squadra e certificare il credo diffuso di una delle tifoserie più calde del campionato.