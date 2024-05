Crolla il tetto del Santuario durante la novena: una persona ferita Il cedimento ieri sera alle 19: non ci sono gravi conseguenze ma solo tanta paura

Poteva avere conseguenze ben più gravi il crollo avvenuto ieri sera nel santuario di Santa Sofia, nella frazione Poderia di Celle di Bulgheria.

Per cause in corso di accertamento è venuta giù la copertura del tetto dell'edificio religioso, intorno alle 19, durante la novena in onore della Santa.

Una persona è rimasta ferita, in maniera non grave. Scattato l'allarme, sono state avviate le verifiche sulla sicurezza del santuario diocesano per capire cosa abbia provocato il crollo.