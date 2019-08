Scoperta piantagione di marijuana: distrutte 500 piante In azione i carabinieri tra i Monti Lattari e Raito di Vietri

Ancora operazioni antidroga nel salernitano, in Costiera Amalfitana. I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, agli ordini del Capitano Roberto Martina tra i Monti Lattari, con il supporto aereo dell'elicottero del 7° Nucleo Carabinieri di Pontecagnano e i militari della Stazione di Tramonti, in zona "Passo" hanno scoperto una piantagione di canapa indiana distribuita su varie piazzole, nascoste fra la fittissima vegetazione. 400 le piante di canapa in fiore individuate, molte delle quali di altezza superiore ai due metri.

Le piazzole erano dotate di un lungo impianto di irrigazione sotterraneo, collegato a diversi fusti d'acqua posizionati più a monte.

I militari dell'Aliquota Operativa, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Vietri, invece, hanno scoperto un'altra coltivazione di un centinaio di piante, nascoste fra la fittissima vegetazione, a Raito di Vietri. Tutte le piante sono state recuperate, campionate e distrutte. Secondo le stime delle forze dell'ordine avrebbero fruttato decine di migliaia di euro al mercato illecito della marijuana.