"Ho le gambe spezzate, ma non so dove mi trovo. Aiutatemi" Continuano senza sosta le ricerche del 29enne francese che ha lanciato l'allarme vie telefono

L’ultimo contatto è la telefonata che lui stesso è riuscito a fare: “Ho le gambe rotte, vedo il mare ma non so dove sono. Aiutatemi”. Queste le parole pronunciate dal 29enne francese Simone Gautier nella chiamata al 112. A distanza di quattro giorni, però, di lui ancora non c’è traccia. Si presume sia caduto in un dirupo durante un’escursione nel territorio di San Giovanni a Piro, lungo la costa di Scario.

Le ricerche vedono impegnati soccorso alpino, protezione civile e carabinieri ma ancora senza esito. Esteso il perimetro fino a località “Acquafredda” di Maratea. A quanto risulta, il 29enne transalpino era in vacanza a Policastro Bussentino e si era allontanato per un’escursione tra le alture della parte meridionale della provincia di Salerno.

Le ricerche proseguono senza sosta anche con l’ausilio di elicottero, droni e unità cinofile.