Inferno di fuoco:famiglie evacuate, 4 soccorritori in ospedale Fiamme di sterpaglie e canneti in località Taverna, nella zona industriale di Battipaglia

Le squadre antincendio della protezione civile di Battipaglia al lavoro per ore a causa dell'incendio che ha interessato località Taverna, nei pressi della zona industriae. A supporto dei vigili del fuoco si è intervenuto per le fiamme che hanno distrutto una vasta area di sterpaglie e canneti. Pochi dubbi, purtroppo, sull'origine dolosa dell'incendio.

Necessaria l'evacuazione di alcune famiglie nelle fasi più acute del rogo. Diverse le persone che hanno dovuto lasciare le case situate a ridosso dei terreni devastati dall'incendio.

Non solo. Problemi anche per i soccorritori. La protezione civile battipagliese ha fatto sapere che due volontari e due vigili del fuoco sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria della Speranza". Tutti e quattro sotto osservazione, ma per fortuna fuori pericolo. La situazione è monitorata costantemente anche dalle forze dell'ordine.