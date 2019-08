Perseguita una donna: arrestato 32enne In azione i carabinieri di Agropoli

I Carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretta dal Capitano Manna, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura, per atti persecutori ai danni di una donna, evasione e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, nei confronti di un 32enne residente nel comune di Capaccio e già sottoposto ai domiciliari per stalking. Dopo averli evasi, il giovane sarebbe stato sorpreso dai militari della Stazione di Capaccio nelle vicinanze dell’abitazione della malcapitata, 'bersaglio' di condotte persecutorie e intimidatorie

Il 32enne si trova ora nel carcere di Fuorni.