Si tuffa e muore: tragedia sulla spiaggia di Cetara Nulla da fare per un uomo di 81 anni che era in compagnia del nipotino

Un'altra vittima sulle spiagge, un'altra persona che ha perso la vita in quella che invece doveva essere una giornata di relax. Tragedia a Cetara, in Costiera Amalfitana, dove a perdere la vita è stato un uomo di 81 anni.

Stando ad una prima ricostruzione l'anziano - che era in compagnia del nipotino - si sarebbe tuffato in acqua, ed è proprio qui che avrebbe avvertito il malore. A far scattare l'allarme alcune persone che hanno notato la scena e allertato i soccorsi.

Inutili però i tentativi di salvarlo, per l'81enne non c'è stato nulla da fare.