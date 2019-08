Ferragosto di sangue: incidente all'alba, muore 18enne Gravemente ferito l'amico di 19 anni: lo schianto lungo il Belvedere verso Trentova, ad Agropoli

Ancora un incidente mortale sulle strade salernitane: pesantissimo il bilancio del sinistro avvenuto all'alba in via Belvedere ad Agropoli. Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita, un altro di 19 - che a quanto pare guidava l'auto - è ricoverato in gravi condizioni.

Entrambi residenti a Torchiara, viaggiavano a bordo di un'Alfa Romeo Mito che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un muro di recinzione.

L'impatto è stato terribile: N.R. è praticamente deceduto sul colpo, il guidatore è stato trasferito presso l'unità rianimativa dai sanitari del 118 intervenuti. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Agropoli per i rilievi.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 5 del mattino, lungo la strada che conduce a Trentova, una delle località più apprezzate e frequentate della cittadina costiera.