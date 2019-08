Incidente tra auto e camion: tre feriti Lo scontro sulla strada tra Eboli e Campagna

Incidente stradale in Via Del Grano, sulla strada che collega Eboli a Campagna. Coinvolti nel sinistro tre veicoli. A scontrarsi un'auto ed un camion, mentre una terza vettura, forse per evitarle è finita fuori strada.

Sono intervenuti sul posto i soccorsi degli uomini dell’Humanitas, tre i feriti non gravi, due giovani di Campagna ed un uomo che era alla guida del camioncino.