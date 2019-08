Blitz in un'azienda: sequestrati oltre 7000 vasetti di miele Erano confezionati irregolarmente, muniti di etichette prive delle indicazioni obbligatorie

Blitz dei carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Salerno in una ditta di distribuzione di Battipaglia. Sequestrati 7.164 vasetti di miele, pari a 36 quintali di prodotto per un valore commerciale di 50mila euro. Dal controllo sarebbe emerso che i vasetti fossero confezionati irregolarmente, muniti di etichette prive delle indicazioni obbligatorie, ma riportanti invece indicazioni fallaci. Intanto proseguono le indagini per individuare i responsabili.