Fingono di essere turisti: arrestati due fidanzati pusher Trovati dai militari con cocaina, hashish e marijuana

Cocaina, marijuana e hashish nascosti in macchina, beccata una coppia. In azione i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal Capitano Davide Acquaviva, che hanno arrestato in flagranza di reato i due presunti pusher, lei 21enne e lui 24enne, entrambi bresciani, per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Stazione di Buonabitacolo, all'altezza dell’uscita “Padula Buonabitacolo” dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, hanno controllato l’Alfa Romeo Mito con a bordo i duefidanzati, in quel momento diretti – dichiaratamente per turismo – nella zona del Golfo di Policastro.

I carabinieri hanno poi perquisito l’autovettura, trovando, all’interno di una borsa da mare, del vano portaoggetti, nonché al di sotto del posacenere dell’autovettura, – circa 80 grammi di stupefacenti di vario tipo (cocaina, marijuana ed hashish) nonché circa 600 euro in contanti.

I due arrestati si trovano ora ai domiciliari.