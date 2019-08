Furgone fuori controllo: 77enne muore schiacciato Il mezzo era parcheggiato in una zona in pendenza e ha travolto l'uomo

Tragico incidente in Irpinia. Un furgone fuori controllo ha travolto e ucciso un 77enne questa notte a Montemarano. L'uomo, originario di Castel San Giorgio, è rimasto schiacciato

dal veicolo commerciale, parcheggiato su una strada in pendenza, avviatosi improvvisamente. Inutili i soccorsi del personale sanitario del 118 che non hanno potuto far nulla per salvare il malcapitato. La salma, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata trasferita all’ospedale di Solofra. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Montella.