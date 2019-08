Auto in fiamme nella notte a Nocera: paura tra i residenti Le vetture appartenevano a componenti della stessa famiglia

Rogo nella notte a Nocera Inferiore. In fiamme due auto appartenenti ai componenti di una stessa famiglia, un uomo e una donna.

Le vetture distrutte nell'incendio, un'Audi di colore nero ed una Opel grigia, erano parcheggiate in via Libroia e via Giordano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Si indaga sulle cause del rogo, non si esclude nessuna pista. A lanciare l'allarme i residenti, svegliati dal fumo che ha invaso le abitazioni.