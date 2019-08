Va in ospedale a chiedere calmanti: 21enne dà in escandescenza Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato sottoposto a un tso

Si reca questa mattina in ospedale a Nocera Inferiore per chiedere dei calmanti, ma al rifiuto degli operatori va su tutte le furie. Protagonista della vicenda un 21enne, già noto alle forze dell' ordine per numerosi precedenti per reati contro la persona, che si era rivolto al Centro di Igiene Mentale. L'uomo, in stato di agitazione pretendeva di ottenere i calmanti, e al rifiuto dei sanitari avrebbe assunto toni minacciosi tali da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Alla vista dei vigili urbani, chiamati dagli operatori, l'uomo avrebbe però dato in escandescenza, scappando poi via.

E' così intervenuta una volante del Commissariato, allertata dall'ospedale che ha rintracciato il 21enne nel centro cittadino mentre tentava di allontanarsi. Nella giornata di ieri si sarebbe reso responsabile anche di diversi danneggiamenti e molestie presso alcuni esercizi pubblici. Ricondotto presso il CIM è stato sottoposto a un TSO. Sui danneggiamenti sono in corso approfondimenti da parte della polizia.