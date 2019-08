Esplode bombola di gas, distrutto il tetto di un palazzo Paura a Nocera, messe in salvo le persone presenti

Un forte boato e tanta paura a Nocera Inferiore per l'esplosione di una bombola di gas in un'abitazione, al quartiere Cicalesi. Nello stabile erano in corso lavori di ristrutturazione. La bombola in questione sarebbe stata usata proprio per stendere un manto di asfalto per poi essere riposta nella soffitta. Forse l'estremo calore di queste ore ha causato poi la deflagrazione che ha quasi distrutto il tetto del palazzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore allertati da un gruppo di passanti che hanno visto fuoriuscire del fumo dalla casa.

I militari hanno messo in sicurezza gli immobili, allontanando le persone presenti e sgomberando le abitazioni limitrofe. Evacuato il piano terra del palazzo dove si trovava ancora un'anziana signora. L'esplosione non ha comunque causato feriti.

Chiuso il traffico nella strada per permettere la messa in sicurezza dell'area.