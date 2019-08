Dorme in macchina, lo tamponano, la vettura si ribalta Incidente stradale in Litoranea

Incidente stradale in litoranea, questa mattina all'alba. Per cause ancora da accertare un'auto ha tamponato una vettura con a bordo un clochard,che si è ribaltata, in località Campolongo. Sul posto sono giunte le ambulanze dell'Humanitas.

L'uomo senza fissa dimora ha riportato una frattura al braccio. Illeso il conducente dell'altra auto.