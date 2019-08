Bonifica ordigno: saranno evacuate 36mila persone Sgomberato ospedale, interrotta anche la circolazione autostradale sulla A2

Saranno evacuate circa 36mila persone per consentire le operazioni di bonifica di una bomba di aereo risalente alla seconda guerra mondiale rivenuta in un terreno agricolo a Battipaglia, nel Salernitano. Le operazioni, precisa la Prefettura di Salerno, sono programmate per domenica 8 settembre. A condurle gli artificieri dell'Esercito Italiano-21° Reggimento Guastatori di Caserta. La durata dell'intervento si aggirerebbe sulle 8/12 ore.

Oltre alla popolazione saranno evacuati l'ospedale "Santa Maria della Speranza", le sedi di Commissariato di P.S., Comando Compagnia Carabinieri e Nucleo Operativo Guardia di Finanza, Municipio e Comando Polizia Locale. Interrotte la circolazione sull'Autostrada del Mediterraneo e sulla statale "Tirrena Inferiore" e la circolazione ferroviaria (linea Salerno-Reggio Calabria e linea Battipaglia-Potenza-Metaponto). Anche l'erogazione dei servizi essenziali, in particolare energia elettrica, gas, linee telefoniche fisse e mobili, verrà sospesa.