Incidente stradale tra due auto: 4 feriti Lo scontro a Eboli nei pressi del bivio di Santa Cecilia

Incidente stradale la notte scorsa ad Eboli, dove, per cause ancora da accertare, una Lancia Ypsilon e una Fiat Punto si sono scontrate nei pressi del bivio di Santa Cecilia, lungo la Strada Statale 18.

Violento l’impatto. Quattro le persone ferite, in modo non grave. Sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 e le forze dell'ordine che stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.