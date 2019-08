Tragedia sulla strada: coinvolta una famiglia, muore una donna Drammatico incidente d'auto. A bordo anche il marito della 40enne e i due figli piccoli

Non si ferma il sangue sulle strade salernitane: questo pomeriggio, poco dopo le 16 a Capaccio Paestum, sulla statale 18 in località Ponte Barizzo, un’auto - un Suv della Nissan - per cause ancora da accertare, è finita fuori strada. A bordo un'intera famiglia: marito, moglie e due bambini. Nel violento impatto contro il guardrail è morta sul colpo una donna, Virginia Scarfato di 40 anni, originaria del napoletano e residente a Candida, in Irpinia.

Il corpo è rimasto intrappolato tra le lamiere della vettura attraversata dal guard rail, a liberare la salma l'intervento dei vigili del fuoco di Eboli. Miracolosamente illesi i due bambini piccoli che viaggiavano a bordo dell'auto. La famiglia irpina era in viaggio verso Agropoli, per trascorrere qualche giorno di vacanza in una casa al mare.

Sul posto sono intervenute le unità rianimative della SOS Soccorso di Agropoli e Licinella, e l’ambulanza medicalizzata dell’Asi di Piazza Santini. Sopraggiunto anche un elicottero del 118, ma per la 40enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. Strazianti le scene alle quali hanno dovuto assistere i soccorritori, tra la disperazione della famiglia della donna, il marito e i due figli che sono stati allontanati dai soccorritori.

Sul drammatico incidente intanto indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli, che dovranno accertare la dinamica di quanto accaduto. Pesanti, inevitabilmente, le ripercussioni sulla circolazione stradale: tra Ponte Barizzo e Capaccio Scalo si sono registrate lunghe code e disagi in entrambe le direzioni, prima che venissero ultimati i rilievi e le operazioni di bonifica sull'asfalto.