Muore trafitta dal guardrail davanti alle due figliolette Il dramma di Virginia, la giovane mamma che ha perso la vita in un incidente sulla statale 18

I carabinieri della compagnia di Agropoli sono al lavoro per ricostruire la dinamica del tragico incidente stradale nel quale, ieri pomeriggio, ha perso la vita una giovane mamma. Il dramma sulla SS18, in località Ponte Barizzo di Capaccio Paestum. La donna era alla guida di una Nissan Qashqai che, per cause ancora da accertare, è finita contro lo spigolo di un guard rail. Le lamiere hanno attraversato la vettura, dal motore fino al portabagagli, trafiggendola. La 40enne Virginia Scarfato, originaria di Castellammare di Stabia ma residente a Candida, in provincia di Avellino, è morta sul colpo.

Illese le due figlie di 3 e 6 anni, entrambe sedute sul retro. Il marito era invece a bordo di un'altra vettura e procedeva davanti. Tutta la famiglia era diretta ad Agropoli per trascorrere qualche giorno di vacanza.

Drammatica la scena che si sono trovati davanti i soccorritori, con le piccole e il marito sconvolti da quanto appena accaduto. Per liberare la 40enne sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli che hanno tagliato le portiere e la parte superiore della vettura. Inutile l'arrivo di una eliambulanza del 118. Per Virginia Scarfato non c'è stato nulla da fare. I militari hanno proceduto ai rilievi che permetteranno di ricostruire la dinamica del drammatico incidente.