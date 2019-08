Strage senza fine: 19enne muore schiacciato da un'autocisterna Terribile incidente all'alba a Pagani: il mezzo pesante si è poi schiantato contro una casa

Una strage senza fine sulle strade salernitane: non ce l’ha fatta il 19enne rimasto coinvolto questa mattina nel terribile incidente avvenuto in via Zeccagnuolo a Pagani. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto, il ragazzo è spirato all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 6 di questa mattina: protagoniste un’autocisterna e un’auto. Dopo lo scontro il mezzo pesante è finito contro il muro di una proprietà privata.

All’interno dell’auto il 19enne, schiacciato tra le lamiere: ad estrarlo, non senza difficoltà, i vigili del fuoco che poi lo hanno affidato al 118. I disperati tentativi di salvarlo però si sono rivelati inutili, ed il ragazzo è morto nel reparto di rianimazione del presidio ospedaliero dell’agro nocerino sarnese.