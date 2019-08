Drammatico incidente stradale: muore 26enne Non ce l'ha fatta il giovane ricoverato dal 13 agosto scorso. Lo schianto a Nocera Inferiore

Non ce l'ha fatta Raffaele Manna il giovane coinvolto in un drammatico incidente stradale nella notte del 13 agosto scorso a Nocera Inferiore. Il 26enne di Scafati era a bordo del suo scooter T-Max della Yamaha e stava percorrendo la ex statale 18 quando, poco dopo la mezzanotte, è stato travolto da un’auto in fase di sorpasso che arrivava dalla direzione opposta. Violentissimo l'impatto. Le condizioni del centauro sono parse da subito estremamente critiche. Alla guida della vettura, una Fiat Panda, una 19enne di Sarno, accusata ora di omicidio colposo.

Manna aveva riportato numerose fratture agli arti inferiori ed al bacino oltre all’amputazione di un piede. In tanti si erano recati in questi giorni all'ospedale Umberto I per donare il sangue. Il 26enne era entrato diverse volte in sala operatoria. I medici non sono però riusciti a salvare il giovane personal trainer. Scolforto e dolore tra quanti lo conoscevamo e speravano in una sua ripresa. Tanti i messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook. "Ricorderò sempre il tuo sorriso buono" scrive un'amica, "Ho sperato tanto in questi giorni e ho pregato tanto per te, mi stringo al dolore di tutta la famiglia, riposa in pace", "sei vivo negli occhi e nel cuore di ogni singola persona che ha fatto parte della tua vita", "riposa in pace amico mio, sei stato sempre umile e onesto, hai sempre dato tutto senza tirati mai indietro, mai. Che la terra ti sia lieve, ti porterò per sempre nel mio cuore".