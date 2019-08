Investita in pieno centro all'alba, grave donna di 54 anni Sull'asfalto ben visibili i segni dell'incidente e le stampelle con cui la donna si spostava

E’ ricoverata in gravi condizioni all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore la donna di 54 anni investita questa mattina poco prima delle 6. Il sinistro è avvenuto in via Barbarulo, in pieno centro a Nocera.

Da chiarire la dinamica dell’investimento: sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale per i rilievi, mentre la donna è stata soccorsa dai sanitari del 118.

La 54enne, residente proprio nella zona centrale del comune dell’agro, è stata trasferita d’urgenza in ospedale. Sull’asfalto ancora ben visibili i segni dell’impatto, che oltretutto ha sbalzato le stampelle con cui la signora si sposta.