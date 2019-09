Estate sempre più tragica sulle strade: muore un altro giovane Castellabate: all'alba a perdere vita è stato un 22enne di S.Giuseppe Vesuviano. Grave l'amico

Sembra essere una conta senza fine, un tragico bollettino che diventa sempre più pesante. E che fa di questa stagione estiva una delle più difficili di sempre sulle strade. Quella appena trascorsa è stata un'alba di sangue a Castellabate, il comune cilentano ancora affollato di turisti. Per cause in corso di accertamento, un'auto - una Fiat 500 - con a bordo due ragazzi si è schiantata frontalmente contro un albero. L'incidente è avvenuto in località "Cenito".

A perdere la vita un ragazzo di 22 anni, originario di San Giuseppe Vesuviano. Stando ad una prima ricostruzione, l'urto è stato talmente violento da sbalzarlo fuori dall'auto. Insieme a lui un amico, anche lui di 22 anni, originario di Vallo della Lucania. Il ragazzo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale vallese "San Luca" dove i medici stanno tentando di salvargli la vita. La prognosi è riservata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Agropoli per i rilievi. A quanto pare, i due ragazzi erano venuti in Cilento per trascorrere una serata in un locale di Castellabate e quello che doveva essere il viaggio di ritorno verso casa, si è invece trasformato nell'ennesima tragedia sulle strade salernitane.