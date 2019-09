Alcova del sesso in pieno centro: all'interno due straniere Battipaglia: blitz dei vigili, sequestrato un immobile e denunciato il proprietario

Un via vai continuo e per forza di cose sospetto, che non è sfuggito agli occhi dei vigili urbani: la polizia locale di Battipaglia, guidata dal colonnello Gerardo Iuliano, protagonista di un blitz all'interno di una casa privata di via IV Novembre. All'interno della palazzina, una vera e propria alcova del sesso con due donne straniere con regolare permesso di soggiorno.

Le donne risultavano presenti in diversi siti di incontri di sesso a pagamento: per questo motivo i caschi bianchi hanno disposto il sequestro dell'immobile e denunciato il proprietario per violazione della legge Merlin.