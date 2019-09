Lite feroce tra fratelli: prima lo accoltella e poi lo investe Vecchi rancori alla base della rissa. Il più piccolo ferito alla testa e poi travolto dall'auto

Vecchie ruggini, legate con ogni probabilità alla gestione di un locale e alle questioni economiche ad esso legate. Risultato: una lite furibonda tra fratelli, dove dalle parole si è passati ai fatti. Tutto è partito quando il minore dei due si è presentato nell'attività commerciale dove in quel momento si trovava il fratello più grande, tra via Atzori e via Fucilari di Nocera Inferiore.

La discussione verbale è ben presto degenerata, quando il fratello maggiore ha impugnato un coltello da cucina e sferrato un fendente alla testa. L'uomo, ferito e sanguinante, si sarebbe allontanato dal locale ma l'aggressore, ancora furibondo, sarebbe salito in auto - a bordo di una Lancia Y - per investire il parente.

La folle corsa del veicolo sarebbe terminata contro alcuni paletti di ferro di villa Buscetto. A far scattare l'allarme sono stati i numerosi testimoni che hanno assistito alla scena, e che hanno allertato le forze dell'ordine: sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la polizia locale e gli agenti del commissariato.

Il presunto aggressore si è dato alla fuga ed è ricercato, mentre il fratello più piccolo è stato trasferito all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove nonostante le coltellate e l'investimento non è in pericolo di vita.