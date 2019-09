Accoltella l'amico: arrestato 42enne per tentato omicidio La vittima è stata raggiunta da diversi fendenti al viso e al collo

Accoltella un connazionale, arrestato per tentato omicidio un marocchino 42enne. La violenza è scattata questa notte a Eboli, in via Riccardo Romano, dove l'uomo ha raggiunto con diversi fendenti l'amico che si trovava in casa propria. Non si conoscono ancora i motivi che hanno scatenato il litigio finito nel sangue. Intorno alle 4.45 circa i carabinieri della compagnia di Eboli, guidata dal capitano Luca Geminale, hanno fermato E.A., già sottoposto agli arresti domiciliari per i reati di rapina e violenza.

L'uomo è stato fermato dai militari proprio poco dopo aver colpito più volte il connazionale, ospite nella sua abitazione nonostante il divieto imposto dall'ordinanza dei domiciliari. La vittima era stata raggiunta da diverse coltellate, tra queste una all'arcata oculare destra e l'altra al collo che per pochi millimetri non gli avrebbe reciso la giugulare, uccidendolo. Il 42enne si trova ora in carcere a Fuorni.