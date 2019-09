Aggredita e derubata mentre si trova in auto: arrestato 37enne La donna stava parlando al cellulare con entrambi i finestrini abbassati

Aggredita e derubata mentre si trova in auto. Un 37enne le ha portato via la borsa ed il cellulare, è stato poi bloccato e arrestato dai carabinieri. E’ successo in mattinata ad Eboli, all’interno del parcheggio che si trova tra le scuole medie e via Matteo Ripa. Autore del gesto un uomo già noto alle forze dell'ordine che si era accorto che la malcapitata era in auto con entrambi i finestrini abbassati, impegnata in una conversazione telefonica con il cellulare. Si è così avvicinato al veicolo e, dopo aver immobilizzato la donna, tentando di soffocarla, le ha strappato la borsa ed il telefono. Il 37enne si trova ora in carcere a Fuorni.