Allevamento lager di chihuahua: cani senza acqua e cibo Rinvenuti 17 esemplari in pessime condizioni igienico sanitarie, due hanno poco più di due mesi

Chihuahua detenuti in condizioni precarie, privi di acqua e cibo puliti. I carabinieri della stazione forestale hanno scoperto un allevamento illegale, privo di necessari permessi, situato in via Cicalesi, nel comune di Nocera Inferiore.

All’interno di un box costituito da reti metalliche, appoggiate su di una struttura in muratura, sono stati ritrovati 17 cani, tutti di razza chihuahua, due dei quali di poco più di due mesi e per la maggior parte, privi di microchip identificativo. Sul posto anche i veterinari dell'Asl di Salerno, che hanno confermato le pessime condizioni igienico-sanitarie in cui si trovavano gli animali, privi di un riciclo di aria adeguato e rinchiusi in piccoli spazi senza una divisione tra esemplari maschi e femmine non sterilizzate, con cuccioli giovanissimi.

I militari, dopo aver prelevato i chihuahua e aver dato loro le cure necessarie affidandoli in custodia all'associazione zoofila regionale, hanno poi provveduto a sequestrare il sito e denunciare il responsabile del maltrattamento.