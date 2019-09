Nocera, asportato tumore al cervello con il paziente sveglio Intervento chirurgico d'eccellenza all'ospedale Umberto I

Un intervento chirurgico d’eccellenza è stato effettuato all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore dall’equipe del primario neurochirurgo Michele Carandente. I medici del nosocomio nocerino, infatti, nella giornata di ieri hanno asportato una massa tumorale al cervello di circa 8 centimetri tenendo il paziente - un docente napoletano di 30 anni - totalmente sveglio. I sanitari hanno provveduto all’asportazione completa con l’ausilio del monitoraggio neuromotorio, proprio per ridurre al minimo eventuali lesioni, mentre per preservare l’area della parola, hanno praticato l’intervento a paziente totalmente sveglio con la tecnica dell’awake craniotomy. A fine intervento il paziente è rientrato in reparto. L’equipe multidisciplinare, già rodata da tempo, era composta oltre che dal primario neurochirurgo Michele Carandente, dai suoi collaboratori Agostino Bosone e Giovanni D’Onofrio; la componente anestesiologica, la cui unità operativa è diretta dal primario Mario Iannotti, è stata affidata al dottor Domenico Carbone e agli infermieri del complesso operatorio Francesca Russo, Annamaria Scola e Carmine Ventura. Ormai da anni l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, nosocomio più grande dell’intera Asl Salerno, si conferma un polo d’eccellenza nel campo della neurochirurgia campana.