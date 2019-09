Fulmine sul cavo elettrico, danni e paura: chiude l'autostrada Il provvedimento sull'A2 tra Sala Consilina e Padula in entrambe le direzioni

Un fulmine che si è abbattuto su un pilone dell'elettricità ha creato non pochi disagi e problemi lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo. Danneggiato un cavo elettrico nei pressi della stazione di servizio di Sala Consilina, in una infrastruttura che oltretutto serve anche diversi comuni della zona.

Proprio per questo motivo dalle 22:30 - per consentire ai tecnici di intervenire e mettere in sicurezza la rete - l'autostrada A2 del Mediterraneo chiuderà in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Sala Consilina e Padula. Il provvedimento resterà in vigore fino alla fine dei lavori di riparazione.