Personal trainer morto: indagati 20 medici Il 32enne è stato ricoverato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per due settimane

Venti i medici dell'ospedale Umberto I indagati per la morte di Raffaele Manna, il 32enne di Scafati deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte di Ferragosto, a Nocera Superiore, in via Nazionale. A sporgere denuncia i genitori del ragazzo. Per la procura dell'Agro si tratta di un atto dovuto. Pochi giorni fa l'autopsia sul corpo del giovane personal trainer.

I sanitari coinvolti nell'inchiesta sono quelli che erano in servizio ed ebbero in cura il 32enne, tra il pronto soccorso e il reparto di Rianimazione del nosocomio nei venti giorni circa di agonia di Raffaele.

Per il decesso del giovane è indagata anche una ragazza di 19 anni, era alla guida dell'auto che si è scontrata con lo scooter di Raffaele Manna. Per lei l'accusa è di omicidio stradale.