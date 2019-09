Incidente in autostrada: 30enne finisce contro il guard rail Il giovane è stato condotto in codice rosso all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno

Incidente stradale all'altezza di San Mango Piemonte, nei pressi dell'uscita autostradale. Un'auto, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada, probabilmente per un colpo di sonno del conducente, un giovane di circa 30 anni.

La vettura è andata a sbattere con violenza contro il guard rail. Il ragazzo, soccorso sul posto dai sanitari dell'Humanitas, ha riportato un trauma cranico. E' stato condotto in codice rosso all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno.