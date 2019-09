Beccato con un chilo di cocaina nascosta in casa: arrestato La droga avrebbe fruttato circa 90mila euro

Grande sequestro di cocaina nell'agro. Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno hanno arrestato a Nocera Inferiore, ieri sera in flagranza di reato, un presunto pusher, considerato responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante l’attività di controllo, a carico di persone ritenute vicine agli ambienti del narcotraffico, sono stati effettuati varie perquisizioni domiciliari. In particolare, nell’abitazione di anziani parenti di un uomo sospettato di detenere della sostanza stupefacente ai fini di spaccio, sono stati trovati e sequestrati 10 grossi involucri contenenti quasi un chilogrammo di cocaina, nascosti tra i mobili di una camera nella disponibilità di quest'ultimo.

Nel prosieguo della perquisizione sono stati trovati anche un bilancino di precisione e banconote di vario taglio per oltre 10mila euro e vari effetti cambiari di valore superiore a 15mila euro, ritenuti dalle forze dell'ordine il provento dell’attività delittuosa. La droga sequestrata era ancora composta in grosse “pietre”, che sarebbero poi state sottoposte al cosiddetto “taglio” per moltiplicare la quantità e ottimizzare i profitti. La cocaina avrebbe potuto fruttare anche 90mila euro di profitto. Il presunto spacciatore V.L. di 34 anni è stato arrestato e portato nel carcere di Salerno.